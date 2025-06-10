«Рейдерский захват СТО в Изюме»: что известно полиции (видео)
Накануне вечером харьковскими соцсетями разлетелось видео, где неизвестные якобы провели рейдерский захват СТО в городе Изюм.
В Telegram-каналах сообщали: «Двое мужчин в гражданской одежде ворвались на частную СТО и заявили, что теперь половина бизнеса принадлежит им».
На распространившееся видео видно как мужчина (которого в пабликах называют менеджером) падает и теряет сознание после удара.
Видео: Женя Зуб
В ГУ Нацполиции Харьковской области отреагировали на инцидент. Говорят, о событии узнали из интернета, ведь к ним по этому поводу никто не обращался.
«10 июня во время мониторинга в одной из социальных сетей был выявлен факт хулиганских действий со стороны неизвестных в отношении 38-летнего местного жителя. Событие происходило в помещении автомойки в городе Изюм. Обнаружившуюся в сети Интернет информацию правоохранители зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ», — объяснили правоохранители.
Сейчас копы устанавливают всех свидетелей, участников и обстоятельства происшествия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, полиция, рейдерство;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне вечером харьковскими соцсетями разлетелось видео, где неизвестные якобы провели рейдерский захват СТО в городе Изюм.".