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«Рейдерский захват СТО в Изюме»: что известно полиции (видео)

Происшествия 14:50   10.06.2025
Виктория Яковенко
«Рейдерский захват СТО в Изюме»: что известно полиции (видео) Скриншот

Накануне вечером харьковскими соцсетями разлетелось видео, где неизвестные якобы провели рейдерский захват СТО в городе Изюм.

В Telegram-каналах сообщали: «Двое мужчин в гражданской одежде ворвались на частную СТО и заявили, что теперь половина бизнеса принадлежит им».

На распространившееся видео видно как мужчина (которого в пабликах называют менеджером) падает и теряет сознание после удара.

Видео: Женя Зуб

В ГУ Нацполиции Харьковской области отреагировали на инцидент. Говорят, о событии узнали из интернета, ведь к ним по этому поводу никто не обращался.

«10 июня во время мониторинга в одной из социальных сетей был выявлен факт хулиганских действий со стороны неизвестных в отношении 38-летнего местного жителя. Событие происходило в помещении автомойки в городе Изюм. Обнаружившуюся в сети Интернет информацию правоохранители зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ», — объяснили правоохранители.

Сейчас копы устанавливают всех свидетелей, участников и обстоятельства происшествия.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне вечером харьковскими соцсетями разлетелось видео, где неизвестные якобы провели рейдерский захват СТО в городе Изюм.".