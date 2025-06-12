Мог работать с братом и отцом: какую преступную схему организовали
В ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что разоблачили преступную схему, дельцы работали в Люботине.
Под Харьковом организовали подпольное производство и сбыт табачных изделий, уточняют в полиции. По данным следствия, организатором схемы может быть 29-летний местный житель, который занимался незаконной деятельностью вместе с 59-летним отцом и 21-летним братом.
«По результатам проведения следственных действий установлено, что участники преступной схемы хранили продукцию и оборудование в помещении, расположенном в городе Люботин Харьковской области. Там же происходила загрузка табачных изделий в транспортное средство», – пишут копы.
Продавали товары через Telegram-канал.
«В результате санкционированного обыска полицейские изъяли около 160 кг табака, более 880 тысяч сигаретных гильз разных марок, станки для производства сигарет, более 77 тысяч не расфасованных сигарет, более 10 тысяч пачек сигарет разных марок с акцизной маркой и без, 376 зип-пакетов с более чем 7,5 тысячи сигарет и другие вещественные доказательства», – уточнили правоохранители.
Тем временем в Харьковской облпрокуратуре уточнили, что на данный момент готовятся вручить подозрение мужчинам.
Если вину мужчин докажут – они могут «сесть» на шесть лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: полиция, преступление, сигареты;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 12:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что разоблачили преступную схему, делки работали в Люботине.".