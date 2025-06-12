Удар по Харькову 7 июня: аварийно-спасательные работы продолжаются — ГСЧС
В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что до сих пор тушат отдельные очаги пожара на территории предприятия в Киевском районе, пострадавшего 7 июня. Из-под завала спасатели достали тела троих погибших.
За прошедшие сутки, добавляют в ГСЧС, спасатели потушили восемь пожаров, возникших в результате обстрелов в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах Харькова, а также в Изюмском районе.
«Ночью враг нанес массированные удары беспилотниками по жилым кварталам Харькова. Горели жилые постройки, магазин, легковые автомобили и трава. В селе Борщевка в результате попадания БпЛА произошел пожар на территории агропредприятия. Горели здание мастерской, сельскохозяйственная техника и трава», — уточнили спасатели.
За сутки ГСЧСники также ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 6 га.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, пожары, предприятие, спасатели ГСЧС, тушат;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 08:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что до сих пор тушат отдельные очаги пожара на территории предприятия в Киевском районе, пострадавшего 7 июня. ".