Удар по Харькову 7 июня: аварийно-спасательные работы продолжаются — ГСЧС

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что до сих пор тушат отдельные очаги пожара на территории предприятия в Киевском районе, пострадавшего 7 июня. Из-под завала спасатели достали тела троих погибших.

За прошедшие сутки, добавляют в ГСЧС, спасатели потушили восемь пожаров, возникших в результате обстрелов в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах Харькова, а также в Изюмском районе.

«Ночью враг нанес массированные удары беспилотниками по жилым кварталам Харькова. Горели жилые постройки, магазин, легковые автомобили и трава. В селе Борщевка в результате попадания БпЛА произошел пожар на территории агропредприятия. Горели здание мастерской, сельскохозяйственная техника и трава», — уточнили спасатели.

За сутки ГСЧСники также ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 6 га.