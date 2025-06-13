Зеленая страна: 11 миллионов деревьев высадили на Харьковщине с осени 2021-го
Только в течение весны 2025 года на безопасных территориях Изюмского надлесничества высадили 42,6 гектара леса.
Об этом МГ «Объектив» рассказали в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины» и констатировали, что Изюмское надлесничество систематически подвергается российским обстрелам, в результате чего часто возникают лесные пожары. Одним из ключевых вызовов остается разминирование территорий.
Лесоводы напоминают, что в июне 2021 года был анонсирован государственный проект «Зеленая страна». Эта программа имела целью за три года высадить миллиард деревьев, а также увеличить площадь лесного фонда — за десять лет на миллион гектаров. До полномасштабной войны успели провести только осеннюю кампанию.
В ГП «Леса Украины» уверяют, что до конца 2025 года в Украине таки будет высажен миллиард деревьев. Уже есть 821,5 миллиона, что составляет 82,1% от запланированного, свидетельствуют данные сайта «Зеленая страна».
В филиале «Слобожанский лесной офис» за этот период высадили более 40,18 миллиона новых деревьев. Несмотря на то, что на Харьковщине значительная часть лесов заминирована и находится под обстрелами, здесь высадили 10,7 миллиона саженцев.
Напомним, с марта 2025 года три крупных государственных лесхоза Харьковской области — Волчанский, Купянский и Изюмский — вошли в состав ГП «Леса Украины» как Изюмское надлесничество.
Читайте также: Почему после каждого урагана в Харькове много поваленных деревьев
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, новости Харькова, Слобожанский лесной офис;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленая страна: 11 миллионов деревьев высадили на Харьковщине с осени 2021-го»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42,6 гектара леса высадили на безопасных территориях Изюмского надлесничества в течение весны 2025 года.".