Зеленая страна: 11 миллионов деревьев высадили на Харьковщине с осени 2021-го

Только в течение весны 2025 года на безопасных территориях Изюмского надлесничества высадили 42,6 гектара леса.

Об этом МГ «Объектив» рассказали в филиале «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины» и констатировали, что Изюмское надлесничество систематически подвергается российским обстрелам, в результате чего часто возникают лесные пожары. Одним из ключевых вызовов остается разминирование территорий.

Лесоводы напоминают, что в июне 2021 года был анонсирован государственный проект «Зеленая страна». Эта программа имела целью за три года высадить миллиард деревьев, а также увеличить площадь лесного фонда — за десять лет на миллион гектаров. До полномасштабной войны успели провести только осеннюю кампанию.

В ГП «Леса Украины» уверяют, что до конца 2025 года в Украине таки будет высажен миллиард деревьев. Уже есть 821,5 миллиона, что составляет 82,1% от запланированного, свидетельствуют данные сайта «Зеленая страна».

В филиале «Слобожанский лесной офис» за этот период высадили более 40,18 миллиона новых деревьев. Несмотря на то, что на Харьковщине значительная часть лесов заминирована и находится под обстрелами, здесь высадили 10,7 миллиона саженцев.

Напомним, с марта 2025 года три крупных государственных лесхоза Харьковской области — Волчанский, Купянский и Изюмский — вошли в состав ГП «Леса Украины» как Изюмское надлесничество.

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