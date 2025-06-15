Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ

Семь раз атаковали с начала суток военные РФ на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Одну атаку украинские подразделения отбили на Харьковском направлении, в районе Волчанска, еще один бой продолжается вблизи населенного пункта Старица. От обстрела пострадала приграничная Тимофеевка.

На Купянском направлении Силы обороны отбили пять штурмов в сторону Петропавловки, Голубовки и Новой Кругляковки.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что восемь российских атак зафиксировали на Харьковском и Купянском направлениях в течение минувших суток.