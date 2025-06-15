Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Семь раз атаковали с начала суток военные РФ на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Одну атаку украинские подразделения отбили на Харьковском направлении, в районе Волчанска, еще один бой продолжается вблизи населенного пункта Старица. От обстрела пострадала приграничная Тимофеевка.
На Купянском направлении Силы обороны отбили пять штурмов в сторону Петропавловки, Голубовки и Новой Кругляковки.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что восемь российских атак зафиксировали на Харьковском и Купянском направлениях в течение минувших суток.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 16:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь раз атаковали с начала суток военные РФ на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".