На севере от Харькова возросла интенсивность атак РФ, в Двуречной еще есть СОУ
Россияне увеличили интенсивность атак на севере Харьковщины — в районах села Липцы и Волчанска, а в поселке Двуречная украинские военные удерживают еще несколько позиций, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.
Он сообщил, что сейчас в Двуречной идут очень активные бои.
«Было несколько сообщений, что вроде бы взят (поселок — ред.). Проверили, согласно данным разведки, там наши держат еще несколько позиций, но, действительно, бои очень тяжелые. И, действительно, россияне контролируют значительную часть населенного пункта. Хотя говорить о полном оставлении его украинскими войсками пока рано», — отметил Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
В районе непосредственно Купянска, продолжил он, военные РФ не продвигаются, но очень активно пытаются это сделать.
«Там идут достаточно активные боевые действия, хотя, конечно, с чем сравнивать. Если с более южной частью зоны нашей ответственности, то не такие уж и активные, но идут. Без особого изменения линии разграничения. На соседнем Харьковском направлении враг активно пытается лезть на Волчанск, Волчанские Хутора и на Липцы. Опять-таки, без особых успехов, но интенсивность сильно выросла. Если сравнивать с предыдущими месяцами», — констатировал спикер.
Напомним, 12 июня аналитики проекта DeepState сообщили, что противник оккупировал поселок Двуречная. Кроме этого, осинтеры отметили продвижение россиян на том же плацдарме, на правобережье Оскола на север и на юг – вблизи сел Долгенькое и Западное. В DeepState объясняли, что Двуречная – важна для противника потому, что там можно устроить опорный пункт с возможностью накапливать пехоту и другие ресурсы для дальнейших продвижений.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2025 в 11:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне увеличили интенсивность атак на севере Харьковщины — в районах села Липцы и Волчанска, а в поселке Двуречная украинские военные удерживают еще несколько позиций.".