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Зарезал нового мужа бывшей: убийца на Харьковщине получил приговор

Общество 13:46   16.06.2025
Виктория Яковенко
Зарезал нового мужа бывшей: убийца на Харьковщине получил приговор Фото: sud.ua

15 лет в тюрьме проведет 54-летний мужчина. Харьковские правоохранители доказали, что он совершил убийство.

Речь идет о событиях 2024 года в поселке Панютино, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. У фигуранта завершились отношения с женщиной, однако принять ее новый выбор он не смог.

«В мае он нанес ножевое ранение новому избраннику своей любимой и угрожал убийством, а уже через несколько недель воплотил угрозы в жизнь», — рассказали правоохранители.

Установлено, что уже в июне около 22:00 фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где проживала его бывшая с нынешним мужем. Осужденный вел себя агрессивно — крушил окна топором, ругался и обещал «разобраться» со своим соперником.

«Успокоился он только после приезда правоохранителей, которых вызвали хозяева дома. Однако своего замысла не оставил и уже через несколько часов вернулся. Убийца ударил ножом, который принес с собой, в грудную клетку своего соперника, после чего скрылся», — выяснили в прокуратуре.

Женщина вызвала медиков, и раненого мужчину госпитализировали, однако он умер на операционном столе.

Фигуранта задержали через несколько часов у него дома. В суде он вину не признал.

«Он подтвердил, что действительно избивал окна в доме, но заявил, что после общения с полицейскими вернулся к себе домой и никуда не выходил. Однако такая версия была опровергнута доказательствами, предоставленными стороной обвинения, и свидетельскими показаниями», — добавили правоохранители.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначили 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет в тюрьме проведет 54-летний мужчина. Харьковские правоохранители доказали, что он совершил убийство.".