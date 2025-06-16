Зарезал нового мужа бывшей: убийца на Харьковщине получил приговор

15 лет в тюрьме проведет 54-летний мужчина. Харьковские правоохранители доказали, что он совершил убийство.

Речь идет о событиях 2024 года в поселке Панютино, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. У фигуранта завершились отношения с женщиной, однако принять ее новый выбор он не смог.

«В мае он нанес ножевое ранение новому избраннику своей любимой и угрожал убийством, а уже через несколько недель воплотил угрозы в жизнь», — рассказали правоохранители.

Установлено, что уже в июне около 22:00 фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где проживала его бывшая с нынешним мужем. Осужденный вел себя агрессивно — крушил окна топором, ругался и обещал «разобраться» со своим соперником.

«Успокоился он только после приезда правоохранителей, которых вызвали хозяева дома. Однако своего замысла не оставил и уже через несколько часов вернулся. Убийца ударил ножом, который принес с собой, в грудную клетку своего соперника, после чего скрылся», — выяснили в прокуратуре.

Женщина вызвала медиков, и раненого мужчину госпитализировали, однако он умер на операционном столе.

Фигуранта задержали через несколько часов у него дома. В суде он вину не признал.

«Он подтвердил, что действительно избивал окна в доме, но заявил, что после общения с полицейскими вернулся к себе домой и никуда не выходил. Однако такая версия была опровергнута доказательствами, предоставленными стороной обвинения, и свидетельскими показаниями», — добавили правоохранители.

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Ему назначили 15 лет тюрьмы.