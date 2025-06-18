Водителя, совершившую смертельное ДТП в Харькове, отправили в СИЗО – НПУ

Суд избрал меру пресечения подозреваемой в смертельной аварии в Слободском районе Харькова, произошедшей 16 июня. Водителя отправили в СИЗО без права внесения залога.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель автомобиля «Ford Fusion» на улице Георгия Тарасенко сбила двух женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

«В результате происшествия 76-летняя женщина погибла на месте происшествия. Другую пострадавшую с травмами доставили в больницу», — добавили в полиции.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, смертельная авария произошла в Слободском районе Харькова 16 июня около 18:35.