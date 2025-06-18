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Водителя, совершившую смертельное ДТП в Харькове, отправили в СИЗО – НПУ

Общество 16:50   18.06.2025
Виктория Яковенко
Водителя, совершившую смертельное ДТП в Харькове, отправили в СИЗО – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Суд избрал меру пресечения подозреваемой в смертельной аварии в Слободском районе Харькова, произошедшей 16 июня. Водителя отправили в СИЗО без права внесения залога.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель автомобиля «Ford Fusion» на улице Георгия Тарасенко сбила двух женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

«В результате происшествия 76-летняя женщина погибла на месте происшествия. Другую пострадавшую с травмами доставили в больницу», — добавили в полиции.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, смертельная авария произошла в Слободском районе Харькова 16 июня около 18:35.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд избрал меру пресечения подозреваемой в смертельной аварии в Слободском районе Харькова, произошедшей 16 июня. Водителя отправили в СИЗО без права внесения залога.".