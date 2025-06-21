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Почти сотню военных РФ ликвидировали СОУ на севере от Харькова

Украина 11:07   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти сотню военных РФ ликвидировали СОУ на севере от Харькова Фото: Генштаб ВСУ

Утром 21 июня в ОТГВ «Харьков» рассказали о боях и успехах СОУ на Харьковщине.

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 7 авиаударов с применением 6 КАБов, 30 НАР, задействовали 102 дрона-камикадзе, также осуществили 493 обстрела позиций защитников Украины», – уточняют в ОТГВ «Харьков».

Также за сутки оккупанты потеряли 99 военных и 124 единицы вооружения и военной техники. Среди них: две артсистемы, 15 авто, 101 БпЛА, а также 109 укрытий и четыре стартовые площадки для беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Категории: Украина, Фронт, Харьков; ;

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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 11:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 июня в ОТГВ «Харьков» рассказали о боях и успехах СОУ на Харьковщине.".