Почти сотню военных РФ ликвидировали СОУ на севере от Харькова

Утром 21 июня в ОТГВ «Харьков» рассказали о боях и успехах СОУ на Харьковщине.

«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 7 авиаударов с применением 6 КАБов, 30 НАР, задействовали 102 дрона-камикадзе, также осуществили 493 обстрела позиций защитников Украины», – уточняют в ОТГВ «Харьков».

Также за сутки оккупанты потеряли 99 военных и 124 единицы вооружения и военной техники. Среди них: две артсистемы, 15 авто, 101 БпЛА, а также 109 укрытий и четыре стартовые площадки для беспилотников.