Почти сотню военных РФ ликвидировали СОУ на севере от Харькова
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 21 июня в ОТГВ «Харьков» рассказали о боях и успехах СОУ на Харьковщине.
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 7 авиаударов с применением 6 КАБов, 30 НАР, задействовали 102 дрона-камикадзе, также осуществили 493 обстрела позиций защитников Украины», – уточняют в ОТГВ «Харьков».
Также за сутки оккупанты потеряли 99 военных и 124 единицы вооружения и военной техники. Среди них: две артсистемы, 15 авто, 101 БпЛА, а также 109 укрытий и четыре стартовые площадки для беспилотников.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 11:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 июня в ОТГВ «Харьков» рассказали о боях и успехах СОУ на Харьковщине.".