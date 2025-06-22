Грозы накроют Харьков и область: прогноз погоды на 23 июня
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вечер 22 июня и все сутки 23 июня.
«Вечером 22 июня и в течение суток 23 июня ожидаются: по городу гроза, порывы ветра, 15 — 20 м/с; по области грозы, порывы ветра, 15 – 20 м/с», — сказано в предупреждении метеорологов.
По прогнозу, 23 июня в Харькове будет прохладно: температура воздуха ночью 11 – 13°, днем 18 – 20°. В области ожидают ночью 10 – 15°, днем 17 – 22°.
Читайте также: Альпийские и морские птицы живут в Харькове: кто еще «заселяется»
В первой половине недели продолжатся дожди, а температура не будет достигать 30 градусов. По прогнозу Украинского гидрометцентра, теплеть начнет ближе к выходным.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Грозы накроют Харьков и область: прогноз погоды на 23 июня»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 17:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вечер 22 июня и все сутки 23 июня".