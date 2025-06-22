Грозы накроют Харьков и область: прогноз погоды на 23 июня

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях на вечер 22 июня и все сутки 23 июня.

«Вечером 22 июня и в течение суток 23 июня ожидаются: по городу гроза, порывы ветра, 15 — 20 м/с; по области грозы, порывы ветра, 15 – 20 м/с», — сказано в предупреждении метеорологов.

По прогнозу, 23 июня в Харькове будет прохладно: температура воздуха ночью 11 – 13°, днем ​​18 – 20°. В области ожидают ночью 10 – 15°, днем ​​17 – 22°.

В первой половине недели продолжатся дожди, а температура не будет достигать 30 градусов. По прогнозу Украинского гидрометцентра, теплеть начнет ближе к выходным.