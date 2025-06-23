Ночью туман, днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июня
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 24 июня, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем кратковременный дождь, местами по области гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 20 до 25.
Ветер юго-западный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 24 июня, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем кратковременный дождь, местами по области гроза.".