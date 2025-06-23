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Ночью туман, днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июня

Погода 19:56   23.06.2025
Елена Нагорная
Ночью туман, днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 24 июня Фото: Василий Голосный

Во вторник, 24 июня, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем кратковременный дождь, местами по области гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 9 до 14 градусов, дневная — от 20 до 25.

Ветер юго-западный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 19:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 24 июня, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем кратковременный дождь, местами по области гроза.".