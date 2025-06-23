ОТГВ «Харьков»: ВСУ уничтожили 128 военных ВС РФ и 120 единиц техники
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и потерях врага на севере Харьковской области проинформировали в сводке за 23 июня в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 5 авиаударов с применением 4 КАБов, 30 НАР, задействовали 123 дрона-камикадзе, также осуществили 588 обстрелов позиций защитников Украины», – уточнили ВСУ.
Потери врага в живой силе – 128 военных.
Также россияне потеряли на севере Харьковщины 120 единиц вооружения и военной техники: четыре артсистемы, 13 авто, 91 БпЛА, 105 укрытий, пункт управления беспилотниками и место для хранения горюче-смазочных материалов.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага на севере Харьковской области проинформировали в сводке за 23 июня в ОТГВ «Харьков».".