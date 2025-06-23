Во вторник в Харькове ограничат движение в центре и изменят маршруты трамваи

Во вторник, 24 июня, с 6:00 до 10:00 будет ограничено движение транспорта на улице Университетской, а с 10:00 до 15:00 изменят маршруты трамваи №16 и 16А.

Движение транспорта на ул. Университетской будет ограничено на участке от спуска Соборного до переулка Университетского при движении в сторону площади Павловской, пишет пресс-служба горсовета.

Временные неудобства связаны с проведением работ по реконструкции системы газоснабжения в районе дома №11 на улице Университетской. Пропуск транспорта будет осуществляться по свободным от выполнения работ полосам движения.

Кроме этого, в связи с проведением КП «Харьковский метрополитен» ремонта оборудования на тяговой подстанции будет прекращено движение трамваев на улице Непокоренных, на участке от улицы Академика Павлова до улицы Шевченко, а также на улицах Шевченко, Моисеевской, Веринской и во въезде Семиградском.

Трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — разворотный круг «Салтовский».