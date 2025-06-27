Из плена РФ вернулись трое жителей Харьковщины – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В рамках очередного обмена, который состоялся накануне, 26 июня, из российского плена вернулось трое жителей Харьковской области.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что это защитники из Харькова, Лозовского и Харьковского районов.
«Скорейшего восстановления, ребята! С возвращением!», — написал глава ХОВА.
Напомним, 26 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщали, что домой вернулись воины, которые защищали страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях. Большинство освобожденных удерживали в неволе более трех лет.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: жители, обмен пленными, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках очередного обмена, который состоялся накануне, 26 июня, из российского плена вернулось трое жителей Харьковской области.".