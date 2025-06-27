Live
  • Пт 27.06.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Из плена РФ вернулись трое жителей Харьковщины – Синегубов

Политика 13:13   27.06.2025
Виктория Яковенко
Из плена РФ вернулись трое жителей Харьковщины – Синегубов Фото: Олег Синегубов

В рамках очередного обмена, который состоялся накануне, 26 июня, из российского плена вернулось трое жителей Харьковской области.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что это защитники из Харькова, Лозовского и Харьковского районов.

«Скорейшего восстановления, ребята! С возвращением!», — написал глава ХОВА.

Напомним, 26 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ в рамках Стамбульских договоренностей. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщали, что домой вернулись воины, которые защищали страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях. Большинство освобожденных удерживали в неволе более трех лет.

Читайте также: Заключенного избили до смерти в Харькове: подозрение получили работники СИЗО

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
Опасно будет в Харькове и области в субботу: что ждать, рассказали синоптики
27.06.2025, 13:37
Государственный флаг приспустили в Харькове
Государственный флаг приспустили в Харькове
26.06.2025, 17:54
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова (дополняется)
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова (дополняется)
27.06.2025, 14:30
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
Что будет с коммунальными зимой, к чему готовиться харьковчанам, рассказал мэр
26.06.2025, 10:15
Новости Харькова — главное 27 июня: подозрения работникам СИЗО, атака БпЛА
Новости Харькова — главное 27 июня: подозрения работникам СИЗО, атака БпЛА
27.06.2025, 14:32
Задушил свою мать: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет
Задушил свою мать: жителя Харьковщины «посадили» на восемь лет
27.06.2025, 14:18

Новости по теме:

15:35
«Очень радуюсь» — Терехов о жизни в Харькове и бесплатном проезде (видео)
13:46
«Все разбито, дома побиты»: о ситуации в Боровой рассказали жители (видео)
10:53
Демографический кризис в Украине: сколько человек умирает в год
13:39
Жителей Купянщины ограбили на 117 млн: что «светит» оккупантам и сообщникам
09:26
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта

Вы читали новость: «Из плена РФ вернулись трое жителей Харьковщины – Синегубов»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках очередного обмена, который состоялся накануне, 26 июня, из российского плена вернулось трое жителей Харьковской области.".