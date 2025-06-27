З полону РФ повернулися троє жителів Харківщини – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
У межах чергового обміну, що відбувся напередодні, 26 червня, з російського полону повернулося троє мешканців Харківської області.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що це захисники з Харкова, Лозівського та Харківського районів.
«Скорішого відновлення, хлопці! З поверненням!», – написав голова ХОВА.
Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ у межах Стамбульських домовленостей. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомляли, що додому повернулися воїни, які захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Більшість звільнених утримували в неволі понад три роки.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах чергового обміну, що відбувся напередодні, 26 червня, з російського полону повернулося троє мешканців Харківської області.".