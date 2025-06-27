З полону РФ повернулися троє жителів Харківщини – Синєгубов

У межах чергового обміну, що відбувся напередодні, 26 червня, з російського полону повернулося троє мешканців Харківської області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що це захисники з Харкова, Лозівського та Харківського районів.

«Скорішого відновлення, хлопці! З поверненням!», – написав голова ХОВА.

Нагадаємо, 26 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ у межах Стамбульських домовленостей. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомляли, що додому повернулися воїни, які захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках. Більшість звільнених утримували в неволі понад три роки.