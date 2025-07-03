Два человека пострадали – российский дрон попал в машину на Харьковщине

3 июля около 12:00 российский FPV-дрон ударил по автомобилю, где находились супруги, сообщает Харьковская областная прокуратура.

56-летний водитель получил взрывное ранение. Его 51-летняя жена испытала острую реакцию на стресс.

ЧП снова произошло на трассе между селами Ольховатка и Приколотное, в Купянском районе.