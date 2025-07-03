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Два человека пострадали – российский дрон попал в машину на Харьковщине

Происшествия 17:46   03.07.2025
Оксана Якушко
Два человека пострадали – российский дрон попал в машину на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

3 июля около 12:00 российский FPV-дрон ударил по автомобилю, где находились супруги, сообщает Харьковская областная прокуратура.

56-летний водитель получил взрывное ранение. Его 51-летняя жена испытала острую реакцию на стресс.

ЧП снова произошло на трассе между селами Ольховатка и Приколотное, в Купянском районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 17:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июля около 12:00 российский FPV-дрон ударил по автомобилю, где находились супруги, сообщает Харьковская областная прокуратура.".