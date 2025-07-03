Два человека пострадали – российский дрон попал в машину на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
3 июля около 12:00 российский FPV-дрон ударил по автомобилю, где находились супруги, сообщает Харьковская областная прокуратура.
56-летний водитель получил взрывное ранение. Его 51-летняя жена испытала острую реакцию на стресс.
ЧП снова произошло на трассе между селами Ольховатка и Приколотное, в Купянском районе.
Читайте также: Терехов: о бесплатном проезде в Харькове и почему почти нет частников (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, дрон, машина, супруги, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два человека пострадали – российский дрон попал в машину на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июля около 12:00 российский FPV-дрон ударил по автомобилю, где находились супруги, сообщает Харьковская областная прокуратура.".