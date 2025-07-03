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Двоє людей постраждали – російський дрон поцілив автівку на Харківщині

Події 17:46   03.07.2025
Оксана Якушко
Двоє людей постраждали – російський дрон поцілив автівку на Харківщині Фото: ukrinform.ua

3 липня близько 12:00 російський FPV-дрон ударив по автівці, де знаходилося подружжя, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

56-річний водій тримав вибухове поранення. Його 51-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.

НП знову сталася на трасі між селами Вільхуватка та Приколотне, у Купʼянському районі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 17:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 липня близько 12:00 російський FPV-дрон ударив по автівці, де знаходилося подружжя, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".