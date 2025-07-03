Двоє людей постраждали – російський дрон поцілив автівку на Харківщині

3 липня близько 12:00 російський FPV-дрон ударив по автівці, де знаходилося подружжя, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

56-річний водій тримав вибухове поранення. Його 51-річна дружина зазнала гострої реакції на стрес.

НП знову сталася на трасі між селами Вільхуватка та Приколотне, у Купʼянському районі.