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Погибшая и трое раненых — россияне обстреляли город на Харьковщине

Происшествия 19:18   04.07.2025
Оксана Якушко
Погибшая и трое раненых — россияне обстреляли город на Харьковщине

4 июля около 14:00 россияне ударили из артиллерии по жилому кварталу Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибла 55-летняя женщина. Взрывные ранения получили три человека: 56-летний мужчина, а также две женщины — 66 и 56 лет.

Повреждены магазин, детская площадка, выбиты окна в многоквартирных домах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля около 14:00 россияне ударили из артиллерии по жилому кварталу Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".