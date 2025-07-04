Погибшая и трое раненых — россияне обстреляли город на Харьковщине
4 июля около 14:00 россияне ударили из артиллерии по жилому кварталу Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Погибла 55-летняя женщина. Взрывные ранения получили три человека: 56-летний мужчина, а также две женщины — 66 и 56 лет.
Повреждены магазин, детская площадка, выбиты окна в многоквартирных домах.
Читайте также: В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, погибшая, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибшая и трое раненых — россияне обстреляли город на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 19:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля около 14:00 россияне ударили из артиллерии по жилому кварталу Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".