Погибшая и трое раненых — россияне обстреляли город на Харьковщине

4 июля около 14:00 россияне ударили из артиллерии по жилому кварталу Купянска, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибла 55-летняя женщина. Взрывные ранения получили три человека: 56-летний мужчина, а также две женщины — 66 и 56 лет.

Повреждены магазин, детская площадка, выбиты окна в многоквартирных домах.