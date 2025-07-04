Загибла та троє поранених – росіяни обстріляли місто на Харківщині

4 липня близько 14:00 росіяни вдарили з артилерії по житловому кварталу Куп’янська, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загинула 55-річна жінка. Вибухові поранення отримали троє людей: 56-річний чоловік, а також дві жінки — 66 та 56 років.

Пошкоджений магазин, дитячий майданчик, вибиті вікна у багатоквартирних будинках.