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Загибла та троє поранених – росіяни обстріляли місто на Харківщині

Події 19:18   04.07.2025
Оксана Якушко
Загибла та троє поранених – росіяни обстріляли місто на Харківщині

4 липня близько 14:00 росіяни вдарили з артилерії по житловому кварталу Куп’янська, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Загинула 55-річна жінка. Вибухові поранення отримали троє людей: 56-річний чоловік, а також дві жінки — 66 та 56 років.

Пошкоджений магазин, дитячий майданчик, вибиті вікна у багатоквартирних будинках.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Загибла та троє поранених – росіяни обстріляли місто на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 19:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 липня близько 14:00 росіяни вдарили з артилерії по житловому кварталу Куп’янська, повідомила Харківська обласна прокуратура.".