Загибла та троє поранених – росіяни обстріляли місто на Харківщині
4 липня близько 14:00 росіяни вдарили з артилерії по житловому кварталу Куп’янська, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Загинула 55-річна жінка. Вибухові поранення отримали троє людей: 56-річний чоловік, а також дві жінки — 66 та 56 років.
Пошкоджений магазин, дитячий майданчик, вибиті вікна у багатоквартирних будинках.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, погибшая, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 19:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 липня близько 14:00 росіяни вдарили з артилерії по житловому кварталу Куп’янська, повідомила Харківська обласна прокуратура.".