Что на фронтах: заявление Сырского об угрозе для Харьковщины оценил «Ахиллес»

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 5 июля, что на Харьковщине есть угроза новых наступательных действий противника.

В целом, констатировал Федоренко, активная летняя наступательная кампания россиян продолжается. Командир подробно прошелся по отрезкам фронта в пределах Харьковской области.

В районе села Кругляковка Купянского района, по данным Федоренко, войска РФ блокированы и не могут двигаться с желаемым темпом ни к Загрызово, ни к Купянску левобережному через Ковшаровку.

В самом левобережном Купянске и Купянске-Узловом, продолжил командир, ситуация остается без изменений — «бригады стоят и воюют в полный рост, не давая возможности противнику продвигаться».

«На прошлой неделе враг совершил прецедентную ситуацию. Это штурм на бронированной технике. За последние два месяца мы такого не видели. Выходил два раза с танками и БМП. Силам обороны удалось своевременно обнаружить. Они (россияне — ред.) даже не пересекли линию боевого соприкосновения. Техника была уничтожена пехота противника в течение следующих часов после боевого столкновения также ранена и уничтожена», — сообщил командир.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ситуацию в районах Кондрашовки и Голубовки до Двуречной Федоренко называет более сложной.

«Противник прет через реку Оскол как только может. Переправляется на лодках, плотах, вплавь, как угодно. Стоит задача максимально расширить правобережный плацдарм. Чем шире они его расширят, тем меньше способности у Сил обороны контролировать саму реку Оскол, в том числе за счет проведения воздушной разведки. Как следствие противник думает, что получит возможность навести штатные понтонные переправы… В этих направлениях сейчас идут активные штурмовые действия противника, Силы обороны блокируют, то есть стремительного продвижения врага нет», — утверждает Федоренко.

В приграничном селе Меловое Купянского района россияне прощупывают оборону, СОУ проводят стабилизационные действия.

В Волчанске, добавил Федоренко, противник также стал активнее.

«Проводил ударно-штурмовые действия как в жилой застройке, так и на окраинах города, в лесопосадках. Врага на текущий момент удается на каких-то отрезках блокировать, на каких-то удерживать, где-то проводить стабилизационные действия для того, чтобы он не имел возможностей стремительного продвижения», — рассказал командир.