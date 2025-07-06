Що на фронтах: заяву Сирського про загрозу для Харківщини оцінив «Ахіллес» 📹
Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 5 липня, що на Харківщині є загроза нових наступальних дій супротивника.
Загалом, констатував Федоренко, активна літня наступальна кампанія росіян триває. Командир детально пройшовся по відтинках фронту в межах Харківської області.
У районі села Кругляківка Куп’янського району, за даними Федоренка, війська РФ наразі блоковані і не можуть рухатися з бажаним темпом ні до Загризового, ні до Куп’янська лівобережного через Ківшарівку.
У самому лівобережному Куп’янську та Куп’янську-Вузловому, продовжив командир, ситуація залишається без змін – “бригади стоять і воюють в повний зріст, не даючи можливості противнику просуватися”.
“На минулому тижні ворог вчинив прецедентну ситуацію. Це штурм на броньованій техніці. За останні два місяці ми такого не бачили. Виходив два рази з танками і БМП. Силам оборони вдалося своєчасно виявити. Вони навіть не перетнули лінію бойового зіткнення. Техніка була знищена, піхота противника протягом наступних годин після бойового зіткнення також поранена та знищена”, – поінформував командир.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Ситуацію біля Кіндрашівки та Голубівки аж до Дворічної Федоренко називає складнішою.
“Противник пре через річку Оскіл як тільки може. Переправляється на човнах, плотах, вплав, як завгодно. Стоїть завдання максимально розширити правобережний плацдарм. Чим ширше вони його розширять, тим менше спроможності в Сил оборони контролювати саму річку Оскіл, зокрема за рахунок проведення повітряної розвідки. Як наслідок противник думає, що отримає можливість навести штатні понтонні переправи… У цих напрямках зараз йдуть активні штурмові дії противника, Сили оборони блокують, тобто стрімкого просування ворога немає”, – стверджує Федоренко.
У прикордонному селі Мілове Куп’янського району росіяни промацують оборону, СОУ проводять стабілізаційні дії.
У Вовчанську, додав Федоренко, супротивник також став активнішим.
“Проводив ударно-штурмові дії як в житловій забудові, так і на околицях міста, в лісопосадках. Ворога на поточний момент вдається на якихось відтинках блокувати, на якихось утримувати, десь проводити стабілізаційні дії для того, щоб він не мав можливості стрімкого просування”, – розповів командир.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 12:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.".