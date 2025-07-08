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Уникальный поезд с фотовыставкой прибыл в Харьков: подробности (фото)

Общество 14:49   08.07.2025
Виктория Яковенко
Уникальный поезд с фотовыставкой прибыл в Харьков: подробности (фото) Фото: Олег Синегубов

О том, что в Харьков прибыл Художественный поезд, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что два вагона этого поезда превращены в выставочные залы. Проект реализован при поддержке Фонда Говарда Баффета.

«Именно его фотографии составляют экспозицию Courage of a Nation, которая показывает Украину с момента полномасштабного вторжения 2022 года и по сей день. Это взгляд на страну, которую каждый день защищают и отстраивают миллионы мужественных людей», — уточнил Синегубов.

Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синегубов
Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синегубов

Этот поезд путешествует по стране — от линии фронта до самых отдаленных громад запада Украины.

Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синегубов
Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синегубов

Напомним, ранее в АО «Укразалізниця» сообщали, что с 25 июля появятся женские купе еще в одном поезде из Харькова. В частности, речь идет о поезде №22/21 Львов – Харьков.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харьков прибыл Художественный поезд, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".