Уникальный поезд с фотовыставкой прибыл в Харьков: подробности (фото)

О том, что в Харьков прибыл Художественный поезд, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что два вагона этого поезда превращены в выставочные залы. Проект реализован при поддержке Фонда Говарда Баффета.

«Именно его фотографии составляют экспозицию Courage of a Nation, которая показывает Украину с момента полномасштабного вторжения 2022 года и по сей день. Это взгляд на страну, которую каждый день защищают и отстраивают миллионы мужественных людей», — уточнил Синегубов.

Этот поезд путешествует по стране — от линии фронта до самых отдаленных громад запада Украины.

Напомним, ранее в АО «Укразалізниця» сообщали, что с 25 июля появятся женские купе еще в одном поезде из Харькова. В частности, речь идет о поезде №22/21 Львов – Харьков.