Уникальный поезд с фотовыставкой прибыл в Харьков: подробности (фото)
Фото: Олег Синегубов
О том, что в Харьков прибыл Художественный поезд, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что два вагона этого поезда превращены в выставочные залы. Проект реализован при поддержке Фонда Говарда Баффета.
«Именно его фотографии составляют экспозицию Courage of a Nation, которая показывает Украину с момента полномасштабного вторжения 2022 года и по сей день. Это взгляд на страну, которую каждый день защищают и отстраивают миллионы мужественных людей», — уточнил Синегубов.
Этот поезд путешествует по стране — от линии фронта до самых отдаленных громад запада Украины.
Напомним, ранее в АО «Укразалізниця» сообщали, что с 25 июля появятся женские купе еще в одном поезде из Харькова. В частности, речь идет о поезде №22/21 Львов – Харьков.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Говард Баффетт, новости Харькова, Олег Синегубов, поезд, фотовыставка;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Харьков прибыл Художественный поезд, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".