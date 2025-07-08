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Унікальний поїзд із фотовиставкою прибув до Харкова: подробиці (фото)

Суспільство 14:49   08.07.2025
Вікторія Яковенко
Унікальний поїзд із фотовиставкою прибув до Харкова: подробиці (фото) Фото: Олег Синєгубов

Про те, що до Харкова прибув Мистецький поїзд повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що два вагони цього потяга перетворені на виставкові зали. Проєкт реалізований за підтримки Фонду Говарда Баффета.

«Саме його фотографії складають експозицію Courage of a Nation, яка показує Україну з моменту повномасштабного вторгнення 2022 року й до сьогодні. Це погляд на країну, яку щодня захищають і відбудовують мільйони мужніх людей», – уточнив Синєгубов.

Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синєгубов

Цей поїзд мандрує країною — від лінії фронту до найвіддаленіших громад заходу України.

Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
Художественный поезд в Харькове
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, раніше в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що з 25 липня з’являться жіночі купе ще в одному поїзді з Харкова. Зокрема, йдеться про потяг №22/21 Львів – Харків.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що до Харкова прибув Мистецький поїзд повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".