Унікальний поїзд із фотовиставкою прибув до Харкова: подробиці (фото)

Про те, що до Харкова прибув Мистецький поїзд повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що два вагони цього потяга перетворені на виставкові зали. Проєкт реалізований за підтримки Фонду Говарда Баффета.

«Саме його фотографії складають експозицію Courage of a Nation, яка показує Україну з моменту повномасштабного вторгнення 2022 року й до сьогодні. Це погляд на країну, яку щодня захищають і відбудовують мільйони мужніх людей», – уточнив Синєгубов.

Цей поїзд мандрує країною — від лінії фронту до найвіддаленіших громад заходу України.

Нагадаємо, раніше в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що з 25 липня з’являться жіночі купе ще в одному поїзді з Харкова. Зокрема, йдеться про потяг №22/21 Львів – Харків.