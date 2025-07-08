Унікальний поїзд із фотовиставкою прибув до Харкова: подробиці (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Про те, що до Харкова прибув Мистецький поїзд повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що два вагони цього потяга перетворені на виставкові зали. Проєкт реалізований за підтримки Фонду Говарда Баффета.
«Саме його фотографії складають експозицію Courage of a Nation, яка показує Україну з моменту повномасштабного вторгнення 2022 року й до сьогодні. Це погляд на країну, яку щодня захищають і відбудовують мільйони мужніх людей», – уточнив Синєгубов.
Цей поїзд мандрує країною — від лінії фронту до найвіддаленіших громад заходу України.
Нагадаємо, раніше в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що з 25 липня з’являться жіночі купе ще в одному поїзді з Харкова. Зокрема, йдеться про потяг №22/21 Львів – Харків.
Читайте також: Архітектор: 17 об’єктів культурної спадщини пошкодила РФ ударами по Харкову
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Говард Баффетт, новини Харкова, Олег Синегубов, поезд, фотовыставка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Унікальний поїзд із фотовиставкою прибув до Харкова: подробиці (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що до Харкова прибув Мистецький поїзд повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".