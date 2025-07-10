Подросток утонул в пруду на Харьковщине: тело достали жители – ГСЧС

10 июля тело 15-летнего парня достали из пруда в селе Зоряное Берестинского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели отметили, что утопленника обнаружили и достали из воды местные жители.

В ГСЧС напомнили, что решениями комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории Харькова и области купание запрещено.

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