Подросток утонул в пруду на Харьковщине: тело достали жители – ГСЧС
10 июля тело 15-летнего парня достали из пруда в селе Зоряное Берестинского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели отметили, что утопленника обнаружили и достали из воды местные жители.
В ГСЧС напомнили, что решениями комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории Харькова и области купание запрещено.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пруд, утонул, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля тело 15-летнего парня достали из пруда в селе Зоряное Берестинского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".