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Подросток утонул в пруду на Харьковщине: тело достали жители – ГСЧС

Общество 16:47   10.07.2025
Виктория Яковенко
Подросток утонул в пруду на Харьковщине: тело достали жители – ГСЧС

10 июля тело 15-летнего парня достали из пруда в селе Зоряное Берестинского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели отметили, что утопленника обнаружили и достали из воды местные жители.

В ГСЧС напомнили, что решениями комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на территории Харькова и области купание запрещено.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля тело 15-летнего парня достали из пруда в селе Зоряное Берестинского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".