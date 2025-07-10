Підліток потонув у ставку на Харківщині: тіло дістали жителі – ДСНС

10 липня тіло 15-річного хлопця дістали зі ставка в селі Зоряне Берестинського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники зазначили, що потопельника виявили та дістали з води місцеві жителі.

У ДСНС нагадали, що рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території Харкова та області купання заборонено.

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