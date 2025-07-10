Підліток потонув у ставку на Харківщині: тіло дістали жителі – ДСНС
10 липня тіло 15-річного хлопця дістали зі ставка в селі Зоряне Берестинського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники зазначили, що потопельника виявили та дістали з води місцеві жителі.
У ДСНС нагадали, що рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території Харкова та області купання заборонено.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 16:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня тіло 15-річного хлопця дістали зі ставка в селі Зоряне Берестинського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".