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Підліток потонув у ставку на Харківщині: тіло дістали жителі – ДСНС

Суспільство 16:47   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Підліток потонув у ставку на Харківщині: тіло дістали жителі – ДСНС

10 липня тіло 15-річного хлопця дістали зі ставка в селі Зоряне Берестинського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники зазначили, що потопельника виявили та дістали з води місцеві жителі.

У ДСНС нагадали, що рішеннями комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території Харкова та області купання заборонено.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня тіло 15-річного хлопця дістали зі ставка в селі Зоряне Берестинського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".