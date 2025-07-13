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Движение троллейбусов и трамваев ограничено только на одной улице в Харькове

Транспорт 21:15   13.07.2025
Оксана Якушко
Движение троллейбусов и трамваев ограничено только на одной улице в Харькове Фото: ХГС

К концу дня большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов возобновили в Харькове после урагана, сообщает Харьковский горсовет.

Движение трамваев временно запрещено только на ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана в разворотный круг «Новожаново».

Поэтому трамваи №3 и 27 курсируют в разворот круг «Новоселовка» через ул. Николая Бажана.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 21:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К концу дня большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов возобновили в Харькове после урагана, сообщает Харьковский горсовет.".