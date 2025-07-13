Движение троллейбусов и трамваев ограничено только на одной улице в Харькове
Фото: ХГС
К концу дня большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов возобновили в Харькове после урагана, сообщает Харьковский горсовет.
Движение трамваев временно запрещено только на ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана в разворотный круг «Новожаново».
Поэтому трамваи №3 и 27 курсируют в разворот круг «Новоселовка» через ул. Николая Бажана.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: трамвай, троллейбус, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 21:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К концу дня большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов возобновили в Харькове после урагана, сообщает Харьковский горсовет.".