Движение троллейбусов и трамваев ограничено только на одной улице в Харькове

К концу дня большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов возобновили в Харькове после урагана, сообщает Харьковский горсовет.

Движение трамваев временно запрещено только на ул. Москалевской, на участке от ул. Николая Бажана в разворотный круг «Новожаново».

Поэтому трамваи №3 и 27 курсируют в разворот круг «Новоселовка» через ул. Николая Бажана.