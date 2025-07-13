Рух тролейбусів і трамваїв обмежений лише на одній вулиці у Харкові

До кінця дня більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів відновили у Харкові після урагану, повідомляє Харківська міськрада.

Рух трамваїв тимчасово заборонений лише на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове».

Тому трамваї №3 та 27 курсують до розворотного кола «Новоселівка» через вул. Миколи Бажана.