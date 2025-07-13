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Рух тролейбусів і трамваїв обмежений лише на одній вулиці у Харкові

Транспорт 21:15   13.07.2025
Оксана Якушко
Рух тролейбусів і трамваїв обмежений лише на одній вулиці у Харкові Фото: ХМР

До кінця дня більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів відновили у Харкові після урагану, повідомляє Харківська міськрада.

Рух трамваїв тимчасово заборонений лише на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове».

Тому трамваї №3 та 27 курсують до розворотного кола «Новоселівка» через вул. Миколи Бажана.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 21:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця дня більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів відновили у Харкові після урагану, повідомляє Харківська міськрада.".