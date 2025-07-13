Рух тролейбусів і трамваїв обмежений лише на одній вулиці у Харкові
Фото: ХМР
До кінця дня більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів відновили у Харкові після урагану, повідомляє Харківська міськрада.
Рух трамваїв тимчасово заборонений лише на вул. Москалівській, на ділянці від вул. Миколи Бажана до розворотного кола «Новожанове».
Тому трамваї №3 та 27 курсують до розворотного кола «Новоселівка» через вул. Миколи Бажана.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: трамвай, троллейбус, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 21:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця дня більшість трамвайних і тролейбусних маршрутів відновили у Харкові після урагану, повідомляє Харківська міськрада.".