Масштабные пожары на Купянщине после «прилетов»: экологи оценили ущерб
В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали размер ущерба от обстрелов оккупантов в Купянском районе.
По данным экологов, в результате регулярных ударов на Купянщине возникают масштабные пожары. В частности, возгорание произошло в складском здании, расположенном в городе Купянск.
«Пожар охватил площадь 300 м². Ликвидация продолжалась более трех часов. В связи с этим нанесен ущерб окружающей среде из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, масса которых составила более 23 т. Согласно расчетам, размер ущерба окружающей среде составляет около 72 тыс. грн», — отметили в экоинспеции.
Кроме того, еще один пожар возник в здании суда в этом районе. Огонь охватил площадь 1000 м². Тушили возгорание примерно 12 часов.
«В связи с этим нанесен ущерб окружающей среде из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, масса которых составила около 72 т. Согласно расчетам, размер ущерба окружающей среде составляет более 241 тыс. грн», — говорится в сообщении.
Экологи передали эти материалы правоохранителям.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянщина, пожары, ущерб, экологи;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали размер ущерба от обстрелов оккупантов в Купянском районе.".