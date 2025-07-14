Масштабные пожары на Купянщине после «прилетов»: экологи оценили ущерб

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали размер ущерба от обстрелов оккупантов в Купянском районе.

По данным экологов, в результате регулярных ударов на Купянщине возникают масштабные пожары. В частности, возгорание произошло в складском здании, расположенном в городе Купянск.

«Пожар охватил площадь 300 м². Ликвидация продолжалась более трех часов. В связи с этим нанесен ущерб окружающей среде из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, масса которых составила более 23 т. Согласно расчетам, размер ущерба окружающей среде составляет около 72 тыс. грн», — отметили в экоинспеции.

Кроме того, еще один пожар возник в здании суда в этом районе. Огонь охватил площадь 1000 м². Тушили возгорание примерно 12 часов.

«В связи с этим нанесен ущерб окружающей среде из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, масса которых составила около 72 т. Согласно расчетам, размер ущерба окружающей среде составляет более 241 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Экологи передали эти материалы правоохранителям.

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