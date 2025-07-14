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Масштабні пожежі на Куп’янщині після «прильотів»: екологи оцінили збитки

Суспільство 12:09   14.07.2025
Вікторія Яковенко
Масштабні пожежі на Куп’янщині після «прильотів»: екологи оцінили збитки Фото: Державна екологічна інспекція в Харківській області

У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували розмір шкоди від обстрілів окупантів в Куп’янському району.

За даними екологів, внаслідок регулярних ударів на Куп’янщині виникають масштабні пожежі. Зокрема, загоряння сталося в складській будівлі, що розташована в місті Куп’янськ.

«Пожежа охопила площу 300 м². Ліквідація тривала понад три години. У зв’язку з цим завдано збитків навколишньому природному середовищу через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, маса яких склала більше 23 т. Згідно з розрахунками, розмір шкоди довкіллю становить близько 72 тис. грн», – зазначили в екоінспекції.

Крім цього, ще одна пожежа виникла в будівлі суду в цьому районі. Вогонь охопив площу 1000 м². Гасили загоряння приблизно 12 годин.

«У зв’язку з цим завдано збитків навколишньому природному середовищу через викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, маса яких склала близько 72 т. Згідно з розрахунками, розмір шкоди довкіллю становить більше 241 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Екологи передали ці матеріали правоохоронцям.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Державній екологічній інспекції в Харківській області підрахували розмір шкоди від обстрілів окупантів в Куп’янському району.".