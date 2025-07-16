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Двое погибших и пять раненых, повреждены дома и авто – последствия обстрелов

Происшествия 08:57   16.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших и пять раненых, повреждены дома и авто – последствия обстрелов Фото: Елена Нагорная

О результатах обстрелов Харьковской области рассказал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков пострадал 54-летний мужчина; в г. Купянск погиб 68-летний мужчина; в с. Приколотное Ольховатской громады погиб 67-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина; в с. Малая Даниловка пострадали два 39-летних мужчины», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине прилетело:

▪️6 БпЛА типа «Шахед»;

▪️29 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типа «Молния»;

▪️3 fpv-дрона;

▪️1 БпЛА типа «Куб-2».

В результате обстрелов в Купянском районе повреждены частные дома, в Изюмском – досталось полю пшеницы, а в Чугуевском – под удары попали машины.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 08:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов Харьковской области рассказал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".