Двое погибших и пять раненых, повреждены дома и авто – последствия обстрелов
Фото: Елена Нагорная
О результатах обстрелов Харьковской области рассказал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков пострадал 54-летний мужчина; в г. Купянск погиб 68-летний мужчина; в с. Приколотное Ольховатской громады погиб 67-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина; в с. Малая Даниловка пострадали два 39-летних мужчины», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине прилетело:
▪️6 БпЛА типа «Шахед»;
▪️29 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типа «Молния»;
▪️3 fpv-дрона;
▪️1 БпЛА типа «Куб-2».
В результате обстрелов в Купянском районе повреждены частные дома, в Изюмском – досталось полю пшеницы, а в Чугуевском – под удары попали машины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 08:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов Харьковской области рассказал в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".