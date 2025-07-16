По двум населенным пунктам ударила РФ из авиации, за сутки было 12 боев
О том, где пыталась наступать РФ в течение суток на Харьковщине, а также о потерях врага, сообщили утром 16 июля в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали семь атак оккупантов около Волчанска.
На Купянском – Силы обороны сдержали пять штурмов россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска», – уточнили в ГШ.
Также ВС РФ сбросили авиабомбы на Зыбино и Отрадное на Харьковщине.
А вот потери врага на данный момент следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ГСЧС, обстрелы, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где пыталась наступать РФ в течение суток на Харьковщине, а также о потерях врага, сообщили утром 16 июля в Генштабе ВСУ.".