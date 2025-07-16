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По двум населенным пунктам ударила РФ из авиации, за сутки было 12 боев

Украина 08:15   16.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
По двум населенным пунктам ударила РФ из авиации, за сутки было 12 боев

О том, где пыталась наступать РФ в течение суток на Харьковщине, а также о потерях врага, сообщили утром 16 июля в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали семь атак оккупантов около Волчанска.

На Купянском – Силы обороны сдержали пять штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска», – уточнили в ГШ.

Также ВС РФ сбросили авиабомбы на Зыбино и Отрадное на Харьковщине.

А вот потери врага на данный момент следующие:

Читайте также: За сутки в Харьковской области было 42 пожара, есть погибший – данные ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где пыталась наступать РФ в течение суток на Харьковщине, а также о потерях врага, сообщили утром 16 июля в Генштабе ВСУ.".