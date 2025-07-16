По двох населених пунктах вдарила РФ з авіації, за добу було 12 боїв

Про те, де намагалася наступати РФ протягом доби на Харківщині, а також про втрати ворога, повідомили вранці 16 липня у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували сім атак окупантів біля Вовчанська.

На Купʼянському – Сили оборони стримали п’ять штурмів росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська“, – уточнили у ГШ.

Також ЗС РФ скинули авіабомби на Зибине та Одрадне на Харківщині.

А ось втрати ворога наразі такі: