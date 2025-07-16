По двох населених пунктах вдарила РФ з авіації, за добу було 12 боїв
Про те, де намагалася наступати РФ протягом доби на Харківщині, а також про втрати ворога, повідомили вранці 16 липня у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували сім атак окупантів біля Вовчанська.
На Купʼянському – Сили оборони стримали п’ять штурмів росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська“, – уточнили у ГШ.
Також ЗС РФ скинули авіабомби на Зибине та Одрадне на Харківщині.
А ось втрати ворога наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 08:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де намагалася наступати РФ протягом доби на Харківщині, а також про втрати ворога, повідомили вранці 16 липня у Генштабі ЗСУ.".