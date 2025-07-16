Двоє загиблих і п’ять поранених, пошкоджені доми та авто – наслідки обстрілів
Фото: Олена Нагорна
Про результати обстрілів Харківської області розповів у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждав 54-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 68-річний чоловік; у с. Приколотне Вільхуватської громади загинув 67-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік і 39-річна жінка; у с. Мала Данилівка постраждали два 39-річні чоловіки”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по Харківщині прилетіло:
▪️6 БпЛА типу «Шахед»;
▪️29 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типу «Молния»;
▪️3 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА типу «Куб-2».
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки, в Ізюмському – дісталося полю пшениці, а у Чугуївському – під ударами опинилися машини.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 08:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати обстрілів Харківської області розповів у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".