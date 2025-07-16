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Двоє загиблих і п’ять поранених, пошкоджені доми та авто – наслідки обстрілів

Події 08:57   16.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих і п’ять поранених, пошкоджені доми та авто – наслідки обстрілів Фото: Олена Нагорна

Про результати обстрілів Харківської області розповів у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждав 54-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 68-річний чоловік; у с. Приколотне Вільхуватської громади загинув 67-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік і 39-річна жінка; у с. Мала Данилівка постраждали два 39-річні чоловіки”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині прилетіло:

▪️6 БпЛА типу «Шахед»;

▪️29 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Молния»;

▪️3 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА типу «Куб-2».

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджені приватні будинки, в Ізюмському – дісталося полю пшениці, а у Чугуївському – під ударами опинилися машини.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 08:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати обстрілів Харківської області розповів у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".