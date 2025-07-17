Live
  • Чт 17.07.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.81
  • EUR 48.52

Где сегодня на Харьковщине наступали россияне — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:30   17.07.2025
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине наступали россияне — информация Генштаба ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Волчанска, еще один бой продолжается. Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Окоп, Борщевая, Волчанск, Чугуновка. От артиллерийского огня пострадала Тимофеевка.

На Купянском направлении оккупанты трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного.

Напомним, утром 17 июля Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 боев, а на Купянском — СОУ сдержали три атаки оккупантов.

Читайте также: Машовец: «РФ серьезно настроена оккупировать восточную часть Харьковщины»

 

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
В Харьков идет гроза, будет шквальный ветер: прогноз погоды на 17 июля
16.07.2025, 20:00
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
«Сегодня СБУ предотвратила страшное преступление» — Терехов (видео)
17.07.2025, 16:40
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
Новости Харькова — главное 17 июля: отменят ли в Харькове «дистанционку»
17.07.2025, 17:36
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
Опасную погоду прогнозируют в пятницу в Харькове и области
17.07.2025, 13:33
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
Топ-5 неудачных проектов, испортивших Харьков, назвала известный архитектор
16.07.2025, 20:48
Подрыв райотдела полиции в Харькове: дело в суде, что грозит 15-летнему парню
Подрыв райотдела полиции в Харькове: дело в суде, что грозит 15-летнему парню
17.07.2025, 17:59

Новости по теме:

16:44
Генштаб сообщил, где враг пытался атаковать на Харьковщине
17:49
Где на Харьковщине сегодня шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
16:46
Где шли бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00
16:22
Где россияне атаковали на Харьковщине – Генштаб ВСУ
16:46
Россияне били из авиации, где наступали на Харьковщине: данные ГШ на 16:00

Вы читали новость: «Где сегодня на Харьковщине наступали россияне — информация Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июля 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".