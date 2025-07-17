Где сегодня на Харьковщине наступали россияне — информация Генштаба ВСУ

Шесть раз атаковали российские военные с начала суток на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Волчанска, еще один бой продолжается. Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Окоп, Борщевая, Волчанск, Чугуновка. От артиллерийского огня пострадала Тимофеевка.

На Купянском направлении оккупанты трижды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Купянск, Зеленый Гай и в направлении Песчаного.

Напомним, утром 17 июля Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 13 боев, а на Купянском — СОУ сдержали три атаки оккупантов.