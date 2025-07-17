Де сьогодні на Харківщині наступали росіяни – інформація Генштабу ЗСУ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Шість разів атакували російські військові від початку доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки супротивника поблизу Вовчанська, ще один бій триває. Росіяни завдали авіаударів по районах населених пунктів Окіп, Борщова, Вовчанськ, Чугунівка. Від артилерійського вогню постраждала Тимофіївка.
На Куп’янському напрямку окупанти тричі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай та в напрямку Піщаного.
Нагадаємо, вранці 17 липня Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 боїв, а на Куп’янському – СОУ стримали три атаки окупантів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 17:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість разів атакували російські військові від початку доби на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".