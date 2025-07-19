10 атак оккупантов было на Харьковщине – утренние данные Генштаба ВСУ

Как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Бологовка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки и Кондрашовки.

«В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применили шесть ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3843 дрона-камикадзе и произвели 5825 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 98 из реактивных систем залпового огня», — проинформировали в Генштабе.