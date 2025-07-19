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О продвижении РФ на Харьковщине сообщил DeepState: карта

Фронт 07:04   19.07.2025
Виктория Яковенко
О продвижении РФ на Харьковщине сообщил DeepState: карта Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Команда аналитиков «DeepState» ночью 19 июля обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.

Речь идет о населенном пункте Хатнее, что находится в Великобурлуцкой громаде.

продвижение РФ на Харьковщине
Карта: «DeepState»

Напомним, 16 июля аналитики проекта «DeepState» сообщали, что враг продвинулся в районе пограничного села Меловое в Великобурлуцкой громаде. По их данным, россияне несколько расширили зону своего контроля в сторону села Амбарное. 15 числа спикер ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин сообщил, что на этом участке фронта оккупантов остановили.

Отметим, что до этого обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец высказывал мнение, что армия РФ может нанести по поселку Великий Бурлук синхронизированный удар.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 07:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» ночью 19 июля обновила карту боевых действий. На ней видно, что враг продвинулся вблизи села в Купянском районе.".