Про просування РФ на Харківщині повідомив DeepState: мапа
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Команда аналітиків «DeepState» вночі 19 липня оновила карту бойових дій. На ній видно, що ворог просунувся поблизу села в Куп’янському районі.
Йдеться про населений пункт Хатнє, що знаходиться у Великобурлуцькій громаді.
Нагадаємо, 16 липня аналітики проєкту «DeepState» повідомляли, що ворог просунувся в районі прикордонного села Мілове, що у Великобурлуцькій громаді. За їхніми даними росіяни дещо розширили зону свого контролю в бік села Амбарне. 15 числа речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин повідомив, що на цій ділянці фронту окупантів зупинили.
Зазначимо, до цього оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець висловлював думку, що армія РФ може завдати по селищу Великий Бурлук синхронізований удар.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, війна, продвижение, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 07:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда аналітиків «DeepState» вночі 19 липня оновила карту бойових дій. На ній видно, що ворог просунувся поблизу села в Куп’янському районі.".