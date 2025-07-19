10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.
«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню», – поінформували в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 08:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".