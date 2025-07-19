Live
  • Сб 19.07.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:08   19.07.2025
Вікторія Яковенко
10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.

фронт на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

фронт на Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

«Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню», – поінформували в Генштабі.

Читайте також: Про просування РФ на Харківщині повідомив DeepState: мапа

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пекельна ніч: Павлоград пережив наймасованішу атаку, били ракети й БпЛА
Пекельна ніч: Павлоград пережив наймасованішу атаку, били ракети й БпЛА
19.07.2025, 08:35
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ
19.07.2025, 08:08
Квартира у 12-поверхівці горіла в Харкові: ДСНСники врятували 10 людей (фото)
Квартира у 12-поверхівці горіла в Харкові: ДСНСники врятували 10 людей (фото)
19.07.2025, 07:28
Новини Харкова – головне за 19 липня: просування РФ, пожежа у 12-поверхівці
Новини Харкова – головне за 19 липня: просування РФ, пожежа у 12-поверхівці
19.07.2025, 08:12
Про просування РФ на Харківщині повідомив DeepState: мапа
Про просування РФ на Харківщині повідомив DeepState: мапа
19.07.2025, 07:04

Новини за темою:

07:04
Про просування РФ на Харківщині повідомив DeepState: мапа
15:18
РФ готується до нового раунду наступу – Жорін
07:27
Росіяни захопили території на півночі від Харкова – подробиці ISW
16:44
Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині
14:22
Що відбувається біля Мілового на Харківщині та яка зараз тактика РФ: дані ЗСУ

Ви читали новину: «10 атак окупантів було на Харківщині – ранкові дані Генштабу ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 08:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".