Live
  • Сб 19.07.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА

Происшествия 08:35   19.07.2025
Виктория Яковенко
Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА Фото: Сергей Лысак

Ночью и под утро в городе Павлоград в Днепропетровской области раздавались взрывы.

«Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целили ракетами и беспилотниками», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела в городе повреждены промышленные предприятия, пожарная часть и пятиэтажный жилой дом. Возникли пожары.

На местах попаданий спасатели ликвидируют последствия атаки.

Читайте также: 10 атак оккупантов было на Харьковщине – утренние данные Генштаба ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине
Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине
19.07.2025, 08:53
Новости Харькова – главное за 19 июля: продвижение РФ, пожар в 12-этажке
Новости Харькова – главное за 19 июля: продвижение РФ, пожар в 12-этажке
19.07.2025, 08:56
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
17.07.2025, 16:16
Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА
Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА
19.07.2025, 08:35
Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)
Квартира в 12-этажке горела в Харькове: ГСЧСники спасли 10 человек (фото)
19.07.2025, 07:28
В РФ заявляют об успехах вблизи Волчанска – ISW не подтверждает
В РФ заявляют об успехах вблизи Волчанска – ISW не подтверждает
19.07.2025, 10:07

Новости по теме:

20:47
Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине
09:13
Харьков атаковали КАБами и БпЛА, есть пострадавшие: что известно (дополнено)
19:25
Атака на Днепр: поврежден поезд «Одесса-Запорожье», 15 погибших в городе
14:12
«Харьковщина разделяет боль» — Синегубов об ударах по Киеву и другим регионам
07:47
Защититься от российских дронов: что придумали бойцы, воюющие в Волчанске 📹

Вы читали новость: «Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и под утро в городе Павлоград в Днепропетровской области раздавались взрывы.".