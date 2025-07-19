Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА

Ночью и под утро в городе Павлоград в Днепропетровской области раздавались взрывы.

«Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целили ракетами и беспилотниками», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела в городе повреждены промышленные предприятия, пожарная часть и пятиэтажный жилой дом. Возникли пожары.

На местах попаданий спасатели ликвидируют последствия атаки.