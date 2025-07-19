Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА
Фото: Сергей Лысак
Ночью и под утро в городе Павлоград в Днепропетровской области раздавались взрывы.
«Самая массированная атака на город. Взрыв за взрывом. Российские террористы целили ракетами и беспилотниками», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По данным ГСЧС Украины, в результате обстрела в городе повреждены промышленные предприятия, пожарная часть и пятиэтажный жилой дом. Возникли пожары.
На местах попаданий спасатели ликвидируют последствия атаки.
Читайте также: 10 атак оккупантов было на Харьковщине – утренние данные Генштаба ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака, взрыв, павлоград, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Адская ночь: Павлоград пережил самую массированную атаку, били ракеты и БпЛА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 08:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью и под утро в городе Павлоград в Днепропетровской области раздавались взрывы.".