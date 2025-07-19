Пекельна ніч: Павлоград пережив наймасованішу атаку, били ракети й БпЛА

Вночі та під ранок у місті Павлоград в Дніпропетровській області лунали вибухи.

«Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу в місті пошкоджені промислові підприємства, пожежна частина та п’ятиповерховий житловий будинок. Виникли пожежі.

На місцях влучань рятувальники ліквідовують наслідки атаки.