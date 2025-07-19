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Пекельна ніч: Павлоград пережив наймасованішу атаку, били ракети й БпЛА

Події 08:35   19.07.2025
Вікторія Яковенко
Пекельна ніч: Павлоград пережив наймасованішу атаку, били ракети й БпЛА Фото: Сергій Лисак

Вночі та під ранок у місті Павлоград в Дніпропетровській області лунали вибухи.

«Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу в місті пошкоджені промислові підприємства, пожежна частина та п’ятиповерховий житловий будинок. Виникли пожежі.

На місцях влучань рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 08:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та під ранок у місті Павлоград в Дніпропетровській області лунали вибухи.".