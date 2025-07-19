Пекельна ніч: Павлоград пережив наймасованішу атаку, били ракети й БпЛА
Фото: Сергій Лисак
Вночі та під ранок у місті Павлоград в Дніпропетровській області лунали вибухи.
«Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За даними ДСНС України, внаслідок обстрілу в місті пошкоджені промислові підприємства, пожежна частина та п’ятиповерховий житловий будинок. Виникли пожежі.
На місцях влучань рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: атака, вибух, павлоград, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 08:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі та під ранок у місті Павлоград в Дніпропетровській області лунали вибухи.".