Где атаковали оккупанты сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Липцы и Старица, бои продолжаются.

На Купянском направлении идет атака оккупантов в районе Голубовки.

На Лиманском направлении армия РФ осуществила семь атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине.