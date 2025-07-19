Где атаковали оккупанты сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Липцы и Старица, бои продолжаются.
На Купянском направлении идет атака оккупантов в районе Голубовки.
На Лиманском направлении армия РФ осуществила семь атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, бои, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".