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Где атаковали оккупанты сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:15   19.07.2025
Виктория Яковенко
Где атаковали оккупанты сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Липцы и Старица, бои продолжаются.

На Купянском направлении идет атака оккупантов в районе Голубовки.

На Лиманском направлении армия РФ осуществила семь атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".