Де атакували окупанти сьогодні на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах населених пунктів Липці та Стариця, бої тривають.

На Куп’янському напрямку триває атака окупантів в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила сім атак у районах низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.