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Де атакували окупанти сьогодні на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:15   19.07.2025
Вікторія Яковенко
Де атакували окупанти сьогодні на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах населених пунктів Липці та Стариця, бої тривають.

На Куп’янському напрямку триває атака окупантів в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила сім атак у районах низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 16:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".