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Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине

Происшествия 08:53   19.07.2025
Виктория Яковенко
Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине Фото: Елена Нагорная

О том, как прошли сутки на Харьковщине проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, под вражескими ударами находились 10 населенных пунктов области. Пострадавших из-за «прилетов» нет.

Враг выпустил на регион 39 неуправляемых авиаракет, «Шахед», шесть БпЛА типа «Герань-2», три БпЛА типа «Ланцет» и два FPV-дрона.

В результате обстрелов в Купянском районе и Изюмском районах повреждены хозяйственные здания.

«В Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Лесковка); частный дом, трубопровод КП «Богодухов Вода» (г. Богодухов); в Лозовском районе поврежден железнодорожный путь, тепловоз, помещение станции (с. Энергетиков); хозяйственное сооружение (с. Вишневое)», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 08:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Харьковщине проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.".