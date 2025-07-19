Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине

О том, как прошли сутки на Харьковщине проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, под вражескими ударами находились 10 населенных пунктов области. Пострадавших из-за «прилетов» нет.

Враг выпустил на регион 39 неуправляемых авиаракет, «Шахед», шесть БпЛА типа «Герань-2», три БпЛА типа «Ланцет» и два FPV-дрона.

В результате обстрелов в Купянском районе и Изюмском районах повреждены хозяйственные здания.

«В Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Лесковка); частный дом, трубопровод КП «Богодухов Вода» (г. Богодухов); в Лозовском районе поврежден железнодорожный путь, тепловоз, помещение станции (с. Энергетиков); хозяйственное сооружение (с. Вишневое)», — отметил глава ХОВА.