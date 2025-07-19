Повреждены ж/д путь, станция и тепловоз – последствия ударов по Харьковщине
Фото: Елена Нагорная
О том, как прошли сутки на Харьковщине проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, под вражескими ударами находились 10 населенных пунктов области. Пострадавших из-за «прилетов» нет.
Враг выпустил на регион 39 неуправляемых авиаракет, «Шахед», шесть БпЛА типа «Герань-2», три БпЛА типа «Ланцет» и два FPV-дрона.
В результате обстрелов в Купянском районе и Изюмском районах повреждены хозяйственные здания.
«В Богодуховском районе поврежден частный дом, электросети (с. Лесковка); частный дом, трубопровод КП «Богодухов Вода» (г. Богодухов); в Лозовском районе поврежден железнодорожный путь, тепловоз, помещение станции (с. Энергетиков); хозяйственное сооружение (с. Вишневое)», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, повреждения, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 08:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Харьковщине проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.".