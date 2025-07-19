Пошкоджені залізнична колія, станція, тепловоз – наслідки ударів по Харківщині

Про те, як минула доба на Харківщині поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів області. Постраждалих через «прильоти» немає.

Ворог випустив на регіон 39 некерованих авіаракет, «шахед», шість БпЛА типу «Герань-2», три БпЛА типу «Ланцет» та два FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі та Ізюмському районах пошкоджені господарчі будівлі.

«У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Леськівка); приватний будинок, трубопровід КП «БогодухівВода» (м. Богодухів); у Лозівському районі пошкоджено залізничну колію, тепловоз, приміщення станції (с. Енергетиків); господарчу споруду (с. Вишневе)», – зазначив голова ХОВА.