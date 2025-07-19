Пошкоджені залізнична колія, станція, тепловоз – наслідки ударів по Харківщині
Фото: Олена Нагорна
Про те, як минула доба на Харківщині поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів області. Постраждалих через «прильоти» немає.
Ворог випустив на регіон 39 некерованих авіаракет, «шахед», шість БпЛА типу «Герань-2», три БпЛА типу «Ланцет» та два FPV-дрони.
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі та Ізюмському районах пошкоджені господарчі будівлі.
«У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Леськівка); приватний будинок, трубопровід КП «БогодухівВода» (м. Богодухів); у Лозівському районі пошкоджено залізничну колію, тепловоз, приміщення станції (с. Енергетиків); господарчу споруду (с. Вишневе)», – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 08:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Харківщині поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.".