Воскресенье – без дождя: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля
В воскресенье, 20 июля, в Харьковской области синоптики не прогнозируют осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем – от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 16 до 21 градуса, дневная – от 27 до 32 градусов.
Ветер юго-западный – 5-10 м/с.
Читайте также: Лес в Харьковской области тушили сутки: горели 12 га (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, осадки, погода, синоптики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Воскресенье – без дождя: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 20 июля, в Харьковской области синоптики не прогнозируют осадков.".