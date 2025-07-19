Воскресенье – без дождя: прогноз погоды в Харькове и области на 20 июля

В воскресенье, 20 июля, в Харьковской области синоптики не прогнозируют осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем – от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 16 до 21 градуса, дневная – от 27 до 32 градусов.

Ветер юго-западный – 5-10 м/с.