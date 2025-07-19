Неділя – без дощу: прогноз погоди в Харкові та області на 20 липня

У неділю, 20 липня, на Харківщині синоптики не прогнозують опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 28 до 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 16 до 21 градуса, денна – від 27 до 32.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.