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Об опасности предупреждают владельцев собак из микрорайона «Горизонт»

Общество 21:30   21.07.2025
Елена Нагорная
Об опасности предупреждают владельцев собак из микрорайона «Горизонт» Фото: КП «Центр обращения с животными»

Владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев на территории микрорайона «Горизонт» Индустриального района Харькова, предупреждают об опасности — охотничьих силках.

В петлю, которую обычно ставят для охоты на диких животных, попала собака, предупредили в КП «Центр обращения с животными».

«Белка бездомная, живет на «Горизонте» под опекой волонтера Натальи и неравнодушных людей. Где-то месяц назад Белка исчезла с привычного места жительства (возможно, испугалась взрывов и убежала). Сегодня собака вернулась с силком на лапе. Бедняга попала в силок и пыталась выпутаться, а чем больше животное сопротивляется, тем туже затягивается петля. Белка сильно травмировала лапу! Проволока (из которой сделали силок) прорезала мягкие ткани лапы до костей», — рассказали в КП.

Белку доставили в ветклинику, где рану зашили. Животное остается на лечении.

«Уважаемые владельцы собак! Не отпускайте своих любимцев побегать без поводка в полях и на пустырях с высокой травой! Это может быть опасно», — предупредили в КП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев на территории микрорайона «Горизонт» Индустриального района Харькова, предупреждают об опасности — охотничьих силках.".