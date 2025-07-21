Об опасности предупреждают владельцев собак из микрорайона «Горизонт»

Владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев на территории микрорайона «Горизонт» Индустриального района Харькова, предупреждают об опасности — охотничьих силках.

В петлю, которую обычно ставят для охоты на диких животных, попала собака, предупредили в КП «Центр обращения с животными».

«Белка бездомная, живет на «Горизонте» под опекой волонтера Натальи и неравнодушных людей. Где-то месяц назад Белка исчезла с привычного места жительства (возможно, испугалась взрывов и убежала). Сегодня собака вернулась с силком на лапе. Бедняга попала в силок и пыталась выпутаться, а чем больше животное сопротивляется, тем туже затягивается петля. Белка сильно травмировала лапу! Проволока (из которой сделали силок) прорезала мягкие ткани лапы до костей», — рассказали в КП.

Белку доставили в ветклинику, где рану зашили. Животное остается на лечении.

«Уважаемые владельцы собак! Не отпускайте своих любимцев побегать без поводка в полях и на пустырях с высокой травой! Это может быть опасно», — предупредили в КП.