Про небезпеку попереджають власників собак із мікрорайону «Горизонт»
Власників собак, які вигулюють своїх улюбленців на території мікрорайону «Горизонт» Індустріального району Харкова, попереджають про небезпеку – мисливські силки.
У петлю, яку зазвичай ставлять для полювання на диких звірів, потрапив собака, попередили у КП «Центр поводження з тваринами».
“Білка бездомна, живе на “Горизонті” під опікою волонтерки Наталі та небайдужих людей. Десь місяць тому Білка зникла зі звичного місця проживання (можливо, перелякалась вибухів та втекла). Сьогодні собака повернулася з силком на лапі. Бідолашна потрапила в силок та намагалася виплутатись, а чим більше тварина пручається, тим тугіше затягується петля. Білка сильно травмувала лапу! Дріт (з якого зробили силок) прорізав м’які тканини лапи до кісток”, – розповіли у КП.
Білку доправили до ветклініки, де рану зашили. Тварина лишається на лікуванні.
“Шановні власники собак! Не відпускайте своїх улюбленців побігати без повідця в полях та на пустирях з високою травою! Це може бути небезпечно”, – попередили у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Центр обращения с животными», новини Харкова, собаки;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 21:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Власників собак, які вигулюють своїх улюбленців на території мікрорайону «Горизонт» Індустріального району Харкова, попереджають про небезпеку – мисливські силки.".