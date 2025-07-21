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Про небезпеку попереджають власників собак із мікрорайону «Горизонт»

Суспільство 21:30   21.07.2025
Олена Нагорна
Про небезпеку попереджають власників собак із мікрорайону «Горизонт» Фото: КП «Центр поводження з тваринами»

Власників собак, які вигулюють своїх улюбленців на території мікрорайону «Горизонт» Індустріального району Харкова, попереджають про небезпеку – мисливські силки.

У петлю, яку зазвичай ставлять для полювання на диких звірів, потрапив собака, попередили у КП «Центр поводження з тваринами».

“Білка бездомна, живе на “Горизонті” під опікою волонтерки Наталі та небайдужих людей. Десь місяць тому Білка зникла зі звичного місця проживання (можливо, перелякалась вибухів та втекла). Сьогодні собака повернулася з силком на лапі. Бідолашна потрапила в силок та намагалася виплутатись, а чим більше тварина пручається, тим тугіше затягується петля. Білка сильно травмувала лапу! Дріт (з якого зробили силок) прорізав м’які тканини лапи до кісток”, – розповіли у КП.

Білку доправили до ветклініки, де рану зашили. Тварина лишається на лікуванні.

“Шановні власники собак! Не відпускайте своїх улюбленців побігати без повідця в полях та на пустирях з високою травою! Це може бути небезпечно”, – попередили у КП.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Про небезпеку попереджають власників собак із мікрорайону «Горизонт»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 21:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Власників собак, які вигулюють своїх улюбленців на території мікрорайону «Горизонт» Індустріального району Харкова, попереджають про небезпеку – мисливські силки.".