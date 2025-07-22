Часть Харькова в среду останется без холодной воды — адреса

В частях Салтовского, Киевского и Немышлянского районов Харькова с 8:00 до 21:00 в среду, 23 июля, будет прекращено холодное водоснабжение.

Это вызвано необходимостью подготовить оборудование насосной станции и водопроводные сети к осенне-зимнему периоду, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, воды не будет в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах, на территориях, ограниченных ул. Натальи Ужвий, ул. Леся Сердюка, ул. Горянского, пер. Яблонской, территориями торговых комплексов «Дафи», «Караван», ул. Шевченко, р. Харьков, ул. Районной, пр. Юбилейным, пр. 1-м Истоминским, ул. Артема Веделя, Салтовским шоссе, ул. Туркестанской, ул. Единства, пр. Тракторостроителей, ул. Василия Стуса, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев-Широнинцев.

На время проведения работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами предприятия по адресам:

— Киевский район: ул. Гвардейцев-Широнинцев, 102, с переездом на ул. Метростроителей, 42, ул. Соборности Украины, 263 с переездом на ул. Соборности Украины, 219;

— Немышлянский район: Салтовское шоссе, 110, 112, с переездом на ул. Туркестанскую, 33;

— Салтовский район: ул. Гвардейцев-Широнинцев, 5-г (школа №97), ул. Бучмы, 18-д (школа №111), переулок Тосканский, 5-в (школа №98), ул. Академика Павлова, 142-а (школа №123).